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  16 февраля 2021
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Защита попросила оправдать Навального по делу о клевете на ветерана
Алексей Навальный 2 февраля
Алексей Навальный 2 февраля
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Адвокат политика Алексея Навального попросила судью Веру Акимову оправдать его по уголовному делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко и прекратить уголовное дело, пишет «Интерфакс».

Об этом адвокат Ольга Михайлова заявила на прениях сторон.

Перед этим гособвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать подсудимого на 950 000 рублей.

С учетом того, что Навальный, по мнению обвинения, оклеветал ветерана Игната Артеменко до исполнения приговора по так называемому делу «Ив Роше», окончательно обвинение попросило ему назначить три года шесть месяцев лишения свободы с почти миллионным штрафом. Наказание в виде штрафа Фролова попросила исполнять отдельно.

На этом заседание завершилось. Навальный выступит с последним словом 20 февраля.

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