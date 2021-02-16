Der Standard : Выпады Навального против мигрантов, его правый национализм и позиция по отношению к исламу не позволяют считать его иконой морали

// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) - В российской оппозиционной политике особого внимания заслуживают высказывания, ставящие Алексея Навального в один ряд с советскими диссидентами Александром Солженицыным и Андреем Сахаровым. Но есть ли для этих утверждений объективное основание? - задается вопросом Герхард Манготт, профессор по международным отношениям в Инсбрукском университете и преподаватель Венской дипломатической академии.



Конечно, все трое были заключены в тюрьму по политическим мотивам, отмечает он. Международные НПО оценивают их как «узников совести». Однако два советских диссидента боролись за «интеллектуальную свободу». Даже если Солженицын позже проявил национализм, он, возможно, был самым стойким и самым значительным критиком сталинизма и его наследия для Советского Союза. Сахаров, сам принадлежавший к официальной интеллектуальной элите Советского Союза, был готов отказаться от этой позиции, чтобы привлечь внимание к ситуации с правами человека в СССР и отсутствию интеллектуальной и индивидуальной свободы, пишет автор на страницах австрийского издания Der Standard.



С другой стороны, Навальный — политический оппортунист, который то позволяет себе высказывать правонационалистические лозунги, чтобы увеличить число своих последователей, то снова впадает в левый популизм, когда ему это кажется более подходящим для того, чтобы расширить круг своих сторонников.



Когда российское правительство пыталось экономически и финансово стабилизировать структурно слабый Северный Кавказ, реакция Навального была расисткой: «Хватит кормить Кавказ».



Навального, определенно, нельзя считать в России выдающимся человеком в области морали, следующим либеральным ценностям, отмечает Манготт.



«Его выпады против мигрантов, его правый национализм, приверженность к которому он постоянно подтверждает по сей день, его позиция по отношению к исламу не позволяют считать его иконой морали. У него отсутствует моральный авторитет, которым обладал Солженицын и, прежде всего, Сахаров», - пишет автор.



В отличие от Сахарова и Солженицына, у Навального также есть заявленные политические амбиции. Он хочет быть не просто совестью и моралью, он также стремится к политической власти. Это никогда не было целью Солженицына и Сахарова, считает эксперт.



«Он сам считает себя подходящим для управления Россией; при этом создание демократических институтов было бы значительно важнее простой смены личности во главе России. Навальный представляет свою деятельность как дуэль между собой и Путиным; но не противопоставляет либеральную систему ценностей авторитарным нормам сегодняшнего российского руководства.



Конечно, можно восхвалять бесстрашие Навального; конечно, можно сочувствовать страданиям Навального. Но в конечном счете это эмоции. Гораздо важнее объективное рассмотрение сути его позиций и скудной политической платформы, которую он разработал на данный момент



Это вовсе не означает, что не нужно осуждать уголовное преследование Навального и отрицать факт жесткого противодействия инакомыслящим в России», - говорится в статье.