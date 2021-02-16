Таджикистан и Грузия подписали межмидовскую программу сотрудничества

CentralAsia (TJ) - В формате видеоконференции состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РТ.



Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода и заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили.



Главы делегаций обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обмен мнениями по проблематике региональной безопасности и взаимедействию стран в рамках международных организаций.



По итогам политических консультаций главами МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и Грузии Давидом Залкалиани в рабочем порядке была подписана Межмидовская программа сотрудничества на 2021-2022 годы.

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