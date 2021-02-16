Генеральный секретарь ОДКБ отбыл в Таджикистан с рабочей поездкой

CentralAsia (TJ) - 16-19 февраля состоится рабочая поездка Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Таджикистан. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.



Отмечается, что он проинформирует председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, президента Таджикистана Эмомали Рахмона о реализации решений (декабрьской 2020 г.) сессии СКБ и выполнении приоритетных направлений, предложенных Таджикистаном на период председательства в организации, и представит для утверждения соответствующий план мероприятий.



Также запланированы встречи Зася с министрами иностранных дел и обороны Таджикистана, с секретарем Совета безопасности страны, руководителями ГКНБ и пограничных войск РТ.

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