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  16 февраля 2021
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Объем международных денежных переводов в Узбекистан увеличился на 7%

CentralAsia (UZ) -  Объем поступивших из-за границы в Узбекистан переводов составил $427 млн, что больше на $27 млн или 7%, чем в прошлом году, сообщает Центробанк страны.

Из Узбекистана за рубеж был отправлен $101 млн. Положительное сальдо, в результате этого, достигло $326 млн.

За 2020 год в Узбекистан поступило более $6 млрд. Они выросли по сравнению с 2019 годом на 0,3%. Больше всего поступлений в республику было зафиксировано в сентябре — $638 млн, меньше всего в апреле — $250 млн.

По прогнозам ЦБ, в 2021 году объем денежных переводов в Узбекистан увеличится на 5%.

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