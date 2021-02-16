Глава МИД Узбекистана посетит на этой неделе Казахстан, Таджикистан и Туркменистан

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов с 16 по 18 февраля текущего года посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба МИДа



В рамках визита планируется проведение встреч с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе переговоров предусматривается обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития регионального взаимодействия, а также вопросов интеграции Центральной Азии в глобальные экономические процессы и транспортные коридоры.