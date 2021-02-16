В Греции мужчина умер через 8 минут после вакцинации от COVID-19

CentralAsia (CA) - В университетской больнице города Ираклион в Греции 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило местное издание Neakriti.gr.



После вакцинации мужчина сидел в приемной, когда внезапно ему стало плохо. Медики сделали ему сердечно-легочную реанимацию и намеревались перевести в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.



По предварительным данным, смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть совпала с моментом вакцинации.



Тем не менее будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.



В Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.