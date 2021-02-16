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  16 февраля 2021
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В Греции мужчина умер через 8 минут после вакцинации от COVID-19

CentralAsia (CA) -  В университетской больнице города Ираклион в Греции 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило местное издание Neakriti.gr.

После вакцинации мужчина сидел в приемной, когда внезапно ему стало плохо. Медики сделали ему сердечно-легочную реанимацию и намеревались перевести в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.

По предварительным данным, смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть совпала с моментом вакцинации.

Тем не менее будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

В Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.

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