В Греции мужчина умер через 8 минут после вакцинации от COVID-19

- Азия и мир, общество
- 17:02, 16 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В университетской больнице города Ираклион в Греции 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило местное издание Neakriti.gr.
После вакцинации мужчина сидел в приемной, когда внезапно ему стало плохо. Медики сделали ему сердечно-легочную реанимацию и намеревались перевести в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.
По предварительным данным, смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть совпала с моментом вакцинации.
Тем не менее будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.
В Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.