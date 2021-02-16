Ученые Узбекистана и России построят модель развития пандемий

CentralAsia (UZ) - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) и университетов Узбекистана проводят исследования, которые позволят им смоделировать распространение вирусов в мире, сообщает 16 февраля пресс-центр ТГУ.

Исследованиями совместно руководят заведующий кафедрой алгебры и геометрии Каршинского государственного университета, профессор Аъзам Имомов и профессор кафедры теории вероятностей и математической статистики Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Светлана Моисеева. В проекте также участвуют еще девять ученых из университетов Узбекистана.

"Результаты (исследований - ИФ) могут быть применены, в том числе к моделированию распространения вирусов в условиях пандемии. Обуздав эти случайные законы, можно будет спрогнозировать численность заболевших и просчитать варианты для предотвращения неконтролируемого роста заболеваемости", - отметила Моисеева.

В частности, с помощью моделей и анализа их характеристик ученые смогут рассчитать в дальнейшем, сколько операторов колл-центра или ботов должно быть, чтобы жители точно смогли до них дозвониться и получить ответ. Расчеты будут полезны не только во время пандемии, но и при любой другой чрезвычайной ситуации.

Проект рассчитан на пять лет. Каждый год по гранту министерства инновационного развития республики Узбекистан на него будет выделяться до трех миллионов рублей (40 тыс долларов).