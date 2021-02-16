В Уфе на 13 лет посадили виновника ДТП, в котором погибли три брата из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - 13 лет общего режима. Такой вердикт сегодня вынес Кировский районный суд Уфы виновнику смертельного ДТП на улице Сочинской. Страшная авария в августе прошлого года унесла жизни троих. Еще один пострадавший, скорее всего, навсегда останется инвалидом. Водитель внедорожника, устроивший ДТП, был пьян, сообщает bash.news.

Перед заседанием Эдуарду Гайнанову предоставили последнее слово, в котором он впервые извинился перед семьей погибших. Внедорожник Гайнанова на большой скорости сносит вазовскую «девятку», в которой находились 4 брата. Трое из них погибли, четвертый в больнице и может остаться инвалидом. В тот день Гайнанов сел за руль пьяным, будучи уже лишенным прав за нетрезвое вождение. Изначально утверждал, что за рулем был не он, далее выдвигал версию, что уснул за рулем, а потом, видимо осознав, что натворил, пытался бежать.

«Ленд Крузер», на котором подсудимый совершил смертельное ДТП, уже попадал в сводки новостей ранее. В 2017 году та самая «Тойота» сбила на смерть пенсионерку, которая шла по зебре на Нагаевском шоссе, только тогда за рулем находился отец Гайнанова. До суда он не дожил, не увидел и как сын оступился – так это называет сам виновник ДТП. Он признал вину и рассказал, что выпил, чтобы опохмелиться, ведь за день до трагедии он отмечал день рождения матери. Теперь же встретиться с мамой за праздничным столом он сможет не раньше 2033 года. Суд приговорил Гайнанова к 13 годам и 1 месяцу тюрьмы.

Мама погибшего 21-летнего Мухаммаджона и 23-летнего Икромджона, который на всю жизнь остался инвалидом, с приговором не согласна. Помимо апелляции, она намерена достучаться до президента России.

Эдуарду Гайнанову предстоит выплатить пострадавшим в общей сложности 3,5 миллиона рублей (47,7 тыс.долларов). Сейчас его этапировали обратно в СИЗО, где он пробудет до вступления приговора в законную силу.

Хоть и гражданский иск потерпевших был удовлетворен частично, этой суммы семье не хватает, чтобы оплатить лечение 23-летнего Икромджона, который выжил после той аварии. Из-за неправильного положения титановой пластины врачи говорят, что парень может остаться инвалидом на всю жизнь. Спасительную операцию готовы сделать немецкие врачи, только вот чек баснословный – 11 миллионов рублей (150 тыс.долларов). Семья объявила сбор средств.