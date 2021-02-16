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  16 февраля 2021
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В Туркменабаде закрыли на карантин Центр языков и творчества

CentralAsia (UZ) -  В Туркменабаде закрыли на карантин Центр языков и творчества. Как сообщают источники turkmen.news, 11 февраля родителям детей, посещающих курсы, позвонили и предупредили, что центр будет закрыт до 1 марта.

О причинах закрытия родителям не сообщили. Перед этим карантин в центре объявляли с 15 июля до конца августа. Родители удивлены отменой курсов именно сейчас, когда 1 марта в Туркменистане ожидают если не полной отмены всех ограничений, то их существенного смягчения. В частности, есть информация, что с начала весны откроются автомобильные дороги между велаятами, а банкетным залам разрешат возобновить работу и принимать до 200 гостей за раз.

«Все уже расслабились и решили, что ограничения почти позади, и тут центр вдруг закрывают, — заявил житель Туркменабада. — Может быть, кто-то из сотрудников или клиентов заболел COVID-19 или умер. Никаких сведений по этому поводу не просачивалось, но родители учеников, конечно, строят такие предположения».

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан. При этом власти ввели жесткие карантинные ограничения, объясняя их профилактическими целями, а в феврале зарегистрировали сразу две российские вакцины от коронавируса.

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