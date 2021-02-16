Младший зять президента Мирзиёева получил серьезные травмы при ДТП в Ташкенте, - СМИ

Отабек Умаров

CentralAsia (UZ) - СМИ сообщают, что младший зять президент Узбекистана Шавката Мирзиёева и заместитель начальника Службы безопасности главы государства 36-летний Отабек Умаров вечером 13 февраля попал в ДТП в центре Ташкента.

По словам независимых источников, ДТП с участием 36-летнего Отабека Умарова произошел 13 февраля, приблизительно в 18:00 на так называемой «президентской трассе», на проспекте «Мустакиллик», возле станции метро «Пушкин» в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Источники говорят, что водитель мотоцикла, ехавший с большой скоростью, был вынуждены свернуть влево, чтобы не столкнуться с легковым автомобилем, но в итоге не смог справиться с управлением и врезался в бордюр. Авария обошлась без жертв, сообщает узбекская служба Радио Свободы (Озодлик).

По словам правительственного чиновника, мотоциклом управлял младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров. В результате ДТП он получил травмы ног, утверждает источник.

Как утверждают независимые друг от друга источники, 13 февраля, в 19 часов младшего зятя президента госпитализировали в больницу после аварии. Как сообщил медработник, близкий к 16-й горбольнице, куда после ДТП доставили младшего зятя президента, «пациента с травмой ноги оперировали целых шесть часов».

Еще один источник, приближенный к Первой семье Узбекистана, говорит, что у Отабека Умарова «тройной перелом правой ноги, а кость левой ноги раздроблена в результате сильного удара». Он утверждает, что на ноги ему установили аппарат Илизарова, который применяют для лечения сложных переломов кости.

По данным сайта flightaware.com, осуществляющего отслеживание полетов в реальном времени, прилетевший после случившегося ДТП из Германии в Ташкент самолет одной из частных компаний в Гамбурге с 14-го по 15 февраля находился в международном аэропорту Ташкент.

Источники также утверждают, что после оказания первой необходимой медицинской помощи в Республиканском научном Центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте, Отабека Умарова на специальном медицинском самолете вывезли за границу.

В день ДТП, 13 февраля, на странице Отабека Умарова в Instagram была опубликована его фотография с наследным принцем Хамданом бин Заидом, сделанная в Дубае. Дата этой фотографии остается неизвестной. 14 и 15 февраля Отабек Умаров не оставил ни одного поста на своей странице в Instagram’е.

Отабек Умаров является первым заместителем главы Службы безопасности президента Узбекистана и мужем младшей дочери президента Шавката Мирзиёева Шахнозы.

Ранее в соцсетях появлялись сообщения о том, что Отабек Умаров любитель езды на большой скорости. Летом 2019 года он привлек всеобщее внимание, устроив гонки по ночному Ташкенту на скорости 200 км/ч на своем электромобиле Tesla, после чего ГУВД Ташкента выписало ему штраф в 1 824 570 сумов (чуть более $200).