Туркменские заключенные почти год лишены свиданий из-за пандемии, - правозащитники

CentralAsia (TM) - В Туркменистане родственники политзаключенных попросили правозащитников обратить внимание на то, что из-за карантина по COVID-19 их близкие уже почти год лишены свиданий, переписки и передач. Соответствующее заявление Туркменского Хельсинского фонда по правам человека и правозащитного центра «Мемориал» было опубликовано 15 февраля.

Родственники политзаключенных подчеркивают, что телефонных разговоров и иных альтернативных способов общения им не предоставляется.

На отсутствие связи с заключенными жалуются также родные группы осужденных по религиозным мотивам. Осенью 2020 года их под предлогом карантина перевели в тюрьму Овадан-Депе, известную как место пыток политзаключенных. Члены семьи одного из осужденных рассказали правозащитникам, что в последний раз были на свидании в начале 2020 года. Затем им позволялись лишь передачи, а после перевода в Овадан-Депе посылки также перестали принимать.

Издание turkmen.news отмечает, что карантинных мер страдают не только политзаключенные, но и вообще все обитатели туркменских исправительных учреждений. Так, в ноябре 2020 года источники turkmen.news сообщали, что в колонии MR-K/16 в городе Байрамали Марыйского велаята заключенные теперь вынуждены покупать продукты у охранников. Раньше продукты им передавали родные, а охранники торговали только нелегальными предметами (спиртным, сигаретами, наркотиками). Но во время карантина охранники освоили новую нишу заработка.

При этом официальное издание Turkmenportal летом 2019 года сообщало, что заключенным туркменских исправительных учреждений разрешили пользоваться не только стационарными, но и сотовыми телефонами. Однако источники издания в колониях не подтверждают, что такая возможность существует в реальности.