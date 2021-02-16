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  16 февраля 2021
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В Ташкенте обсудили вопросы открытия регулярных рейсов из Казахстана в Самарканд

CentralAsia (KZ) -  В рамках визита в Узбекистан представителей делегации во главе с заместителем министра индустрии и развития инфраструктуры Казахстана состоялась встреча в Министерстве транспорта РУз.

На встрече были обсуждены перспективы углубления двустороннего сотрудничества между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по реализации совместных инфраструктурных проектов. Также обменялись мнениями по реализации проекта высокоскоростной железной дороги Туркестан – Чимкент – Ташкент, строительству новой железнодорожной линии Мактаарал – Дарбаза, отметили в Минтрансе.

На переговорах между заместителем министра индустрии и развития инфраструктуры Республики Казахстан Бериком Камалиевым и и.о. министром транспорта Республики Узбекистан Ильхамом Махкамовым рассмотрены вопросы увеличения количества авиарейсов между нашими странами, открытия новых маршрутов полетов, в частности, налаживания регулярных авиасообщений из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч.

Стороны также обсудили возобновление железнодорожных перевозок, исходя из эпидемиологической ситуации.

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