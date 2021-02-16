Спецслужбы Узбекистана вернули в Турцию двух членов организации Фетхуллаха Гюлена

CentralAsia (UZ) - В результате операции национальной разведывательной организации (MİT) из Узбекистана в Турцию возвращены двое членов организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Они оказывали финансовую помощь членам FETÖ в Узбекистане и открыли фирмы в Кыргызстане и Украине с помощью членов группировки, проникших в государственные учреждения этих стран.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, турецкие спецслужбы возвратили Гюрбуза Севилая и Тамера Авджи.

По данным СМИ, Севилай, который работал в оборонной промышленности, нанял в свою фирму уволенных с государственной службы после неудавшейся попытки переворота 15 июля 2016 года высокопоставленных членов FETÖ. Он также поддерживал контакты с членами организации в 2017 году.

Предполагается, что в 2019 году он отправился в северный Ирак, чтобы снабдить рабочую партию Курдистана (РПК) ракетами, радиолокационными и противодронными системами, а также униформой.

Он незаконно проник в Сирию, где посетил объекты в Хасеке, на которых боевики производили и разрабатывали оружие, боеприпасы и транспортные средства, а также встретился с их лидерами, включая Ферхата Абди Сахина, также известного как Мазлум Кобани.

«Севилай подозревается в оказании финансовой помощи членам FETÖ в Узбекистане и открытии фирм в Кыргызстане и Украине с помощью членов группировки, проникших в государственные учреждения этих стран», - говорится в сообщении.

Тамера Авджи подозревают в вербовке студентов в ряды FETÖ и работе на руководящих должностях в компаниях, принадлежащих организации.

Группа военнослужащих Турции, состоящих в движении Гюлена (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Фетхуллах Гюлен, руководитель движения уехал в США, где и проживает в настоящее время. Турция добивается от США его экстрадиции.