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  17 февраля 2021
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Правительство Таджикистана продало химический завод «Азот»

CentralAsia (TJ) -  Завод по производству карбамида ОАО «Азот» продан правительством Таджикистана, сообщил 16 февраля председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Саъди Кодирзода на пресс-конференции в Душанбе.

Тендер состоялся 15 февраля, в тендере участвовали несколько таджикских предприятий. Победитель тендера пока не разглашается. Стоимость проданного имущества оценивается в $200 млн.

ОАО «Азот» (бывший Вахшский азотно-туковый завод) создан в 1967 году. Завод производил карбамид, аммиак, двуокись углерода, жидкий азот, оксиген.

В 2001 году завод приобрел украинский олигарх Фирташ. В 2009 году предприятие остановилось из-за прекращения поставок природного газа из Узбекистана. В 2014 году предприятие было национализировано.

В 2016 году китайская компания «Хэнан Чжун-Я холдинговая группа» выкупила 50% +1 акцию предприятия под обязательства модернизации заводы. Однако выполнить свои обязательство китайский инвестор не смог.

В 2021 году Узбекистан начал поставки природного газа в Таджикистан после 10-летнего перерыва.

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