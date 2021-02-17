Израильские СМИ приветствуют «исторический» приезд монгольского дзюдоиста иранского происхождения

CentralAsia (MNG) - Во вторник израильские СМИ назвали «историческим» прибытие бывшего чемпиона мира по дзюдо Саеида Моллаи, уроженца Ирана, который теперь выступает за Монголию и подвергает критике иранский режим.

Чемпион мира 2018 года Моллаи оказался втянут в политический скандал, когда иранские власти, как сообщается, приказали ему провести матч, чтобы избежать столкновения с израильтянином Саги Муки.

Муки выиграл титул чемпиона мира в 81 кг в 2019 году, а Моллаи занял третье место, не сражаясь с ним.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, Израиль проводит международный турнир по дзюдо, который начинается в Тель-Авиве в четверг, в нем принимают участие около 600 спортсменов из 63 стран.

Влиятельный сайт Ynet заявил, что для монгольского спортсмена, родившегося в заклятом вражеском государстве Иране, участие в соревнованиях на территории Израиля было «отважным» и «героическим».

В понедельник Муки опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он с Моллаи был в феврале 2020 года, с подписью «Добро пожаловать, брат» и флагами Израиля, Ирана и Монголии.





В коротком видеоролике, опубликованном Израильской ассоциацией дзюдо, президент Моше Понте обнимает Моллаи по прибытии в аэропорт Бен-Гурион в понедельник. Слышно, как Моллаи говорит, что ему «приятно быть здесь».

В октябре 2019 года Международная федерация дзюдо заявила, что запретила Ирану участвовать в международных соревнованиях из-за отказа страны позволить своим бойцам встретиться с израильскими противниками.

Иран заявил, что запрет основан на «ложных утверждениях».

Во вторник президент Федерации дзюдо Ирана Араш Миресмаили выразил сожаление по поводу того, что «глупый спортсмен» и «пустой чемпион, который думает только о своих личных интересах, уехал в Тель-Авив и гордится этим».

«Это не честь, а пятно стыда на вашем лбу, которое останется с вами навсегда, потому что вы отвернулись от идеалов системы, от своей родины, и гордитесь этим», - говорится в заявлении Миресмаили, обращаясь к Моллаеи.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения