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  17 февраля 2021
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ТЭО проекта газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию должно быть завершено в первом квартале

CentralAsia (MNG) -  Вице-премьер С.Амарсайхан вчера виртуально встретился с руководством компании «Газпром» и согласился на углубление технико-экономического обоснования проекта газопровода.

«Газпром» планирует завершить технико-экономическое обоснование строительства газопровода через Монголию в первом квартале 2021 года. Создано специализированное предприятие «Газопровод Союз Восток» с целью выполнения проектно-изыскательских работ и проведения технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода. магистральный газопровод для поставки российского газа через Монголию в Китай, и компания была зарегистрирована в Монголии.

Правительство Монголии и Газпром подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода через территорию Монголии в декабре 2019 года и Меморандум о предынвестиционной оценке проектов в августе 2020 года.

По оценкам, трубопровод «Сила Сибири-2», который будет построен через Монголию, будет транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа из России в Китай. Экспортная мощность нового газопровода может стать более чем в 1,3 раза выше, чем у «Силы Сибири».

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