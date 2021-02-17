Средняя продолжительность жизни в Монголии выросла до 70,1 лет

CentralAsia (MNG) - Средняя продолжительность жизни в Монголии выросла до 70,19 лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном вчера Национальным статистическим комитетом.

Впервые средняя продолжительность жизни населения Монголии была рассчитана в 1992 году. С тех пор всего за 26 лет до 2018 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась на 7,4 года, - отмечено в официальном сообщении.

В 1989 году средняя продолжительность жизни в стране составила 63 года, а в 2014 - 69 лет.

В отчете особенно отмечается, что за это время длиной в 26 лет средняя продолжительность жизни монгольских граждан выросла на 7,4 года, что считается высоким показателем не только для Азии, но и для всего мира. В выводах документа обращается внимание, что положительным переменам способствовали проведенные в стране экономические и социальные реформы.

Численность населения Монголии достигла 3,3 миллионов человек в конце 2020 года. Первый миллионный гражданин Монголии появился на свет в 1962 году, двухмиллионный – в 1988 году.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения