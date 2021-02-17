Президент Монголии провел онлайн-встречу с миротворцами в Судане и Афганистане. Видео

CentralAsia (MNG) - Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Монголии Халтмаагийн Баттулга провел вчера онлайн-встречу с миротворцами из Монголии, несущими службу в Республике Южный Судан и Исламской Республике Афганистан.

В начале встречи президент поздравил миротворцев с Монгольским Новым годом — Цагаан Сар.

«От имени главнокомандующего вооруженными силами и народа Монголии я хотел бы поблагодарить вас, военнослужащих, за успешное выполнение своих обязанностей в чрезвычайно сложных и опасных условиях пандемии. Вы являетесь неотъемлемой частью национальной безопасности и многоплановой внешней политики Монголии. Каждый день, когда вы успешно выполняете свои обязанности, безопасность вашей страны гарантируется», - сказал он.

Полковник Д.Энхбаатар, командующий миротворческой миссией МООНЮС в Республике Южный Судан, подполковник М.Тувшинжаргал, командующий Группой решительной поддержки ООН в Афганистане и командующий группой ВС Монголии подполковник Г.Амартувшин, сотрудничающий с Вооруженных силах Федеративной Республики Германии доложили о ситуации и действиях на местах.





По словам начальника Генштаба ВС генерал-майора Д. Ганзориг:

С 2002 года Вооруженные силы Монголии несут службу в 12 странах, включая Ирак, Афганистан, Грузию, Косово, Эфиопию, Эритрею, Чад, Западную Сахару, Демократическую Республику Конго, Дарфур, Судан, Южный Судан, Абей и Судан;

Всего по состоянию на 1 февраля 2021 года несли службу 19,3 тысячи военнослужащих;

С 2006 года более 700 женщин-военнослужащих служат штабными офицерами, военными наблюдателями и военнослужащими в операциях ООН по поддержанию мира, занимая 17-е место из 126 стран мира по количеству женщин-миротворцев;

По состоянию на 15 февраля 2021 года в семи операциях служат 1116 военнослужащих.

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