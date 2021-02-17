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  17 февраля 2021
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Должностное лицо Минсельхоза Монголии уволено за пьянство своих подчиненных на рабочем месте

CentralAsia (MNG) -  Чиновники Фонда поддержки сельского хозяйства Монголии употребляли алкоголь и дрались на рабочем месте, заявил министр сельского хозяйства З.Мэндсайхан.

«Из-за невыполнения постановлений и указаний правительства и Государственной чрезвычайной комиссии работать в особом режиме в период перехода к состоянию защиты от стихийных бедствий, а также из-за неспособности ответственной организации контролировать этику гражданской слуг, директор Фонда поддержки сельского хозяйства Н.Төмөрхуу был наказан отстранением от работы 16 февраля 2021 года за «совершение грубого дисциплинарного поступка» со стороны некоторых сотрудников», - говорится в сообщении ведомства.

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