В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 796 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 796 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 100;
- город Нур-Султан - 99;
- город Алматы - 91;
- Акмолинская область - 79;
- Западно-Казахстанская область - 74;
- Костанайская область - 70;
- Восточно-Казахстанская область - 69;
- Карагандинская область - 60;
- Северо-Казахстанская область - 40;
- Атырауская область - 38;
- Алматинская область - 36;
- Актюбинская область - 10;
- Жамбылская область - 10;
- город Шымкент - 6;
- Кызылординская область - 5;
- Мангистауская область - 5;
- Туркестанская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 204 055 случаев коронавируса.
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