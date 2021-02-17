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  17 февраля 2021
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В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 796 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 796 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 100;

- город Нур-Султан - 99;

- город Алматы - 91;

- Акмолинская область - 79;

- Западно-Казахстанская область - 74;

- Костанайская область - 70;

- Восточно-Казахстанская область - 69;

- Карагандинская область - 60;

- Северо-Казахстанская область - 40;

- Атырауская область - 38;

- Алматинская область - 36;

- Актюбинская область - 10;

- Жамбылская область - 10;

- город Шымкент - 6;

- Кызылординская область - 5;

- Мангистауская область - 5;

- Туркестанская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 204 055 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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