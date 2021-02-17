Северную Корею обвинили в попытке украсть вакцинные технологии у Pfizer

CentralAsia (CA) - Северная Корея пыталась похитить технологию производства вакцины у американской фармацевтической компании Pfizer, свидетельствуют данные южнокорейской разведки. О том, были ли в итоге похищены какие-то данные, пока не сообщается, пишет ВВС.



Как сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап, Национальное разведывательное агентство Южной Кореи в частном порядке уведомило законодателей о попытке хакерской атаки со стороны КНДР.



В ближайшее время Северная Корея должна получить два миллиона доз вакцины AstraZeneca.



В ноябре компания Microsoft сообщила, что как минимум девять организаций в сфере здравоохранения, включая Pfizer, подвергались хакерским атакам со стороны КНДР и России. Кремль отрицает свою причастность к этому.

