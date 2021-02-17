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  17 февраля 2021
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Северную Корею обвинили в попытке украсть вакцинные технологии у Pfizer

CentralAsia (CA) -  Северная Корея пыталась похитить технологию производства вакцины у американской фармацевтической компании Pfizer, свидетельствуют данные южнокорейской разведки. О том, были ли в итоге похищены какие-то данные, пока не сообщается, пишет ВВС.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап, Национальное разведывательное агентство Южной Кореи в частном порядке уведомило законодателей о попытке хакерской атаки со стороны КНДР.

В ближайшее время Северная Корея должна получить два миллиона доз вакцины AstraZeneca.

В ноябре компания Microsoft сообщила, что как минимум девять организаций в сфере здравоохранения, включая Pfizer, подвергались хакерским атакам со стороны КНДР и России. Кремль отрицает свою причастность к этому.

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