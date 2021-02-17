От коронавируса в Казахстане выздоровели более 1 тыс. человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1051 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 187 545 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 22 129;
- Нур-Султан - 22 069;
- Восточно-Казахстанская область - 19 854;
- Атырауская область - 16 144;
- Павлодарская область - 15 860;
- Карагандинская область - 13 682;
- Акмолинская область - 11 324;
- Северо-Казахстанская область - 11 186;
- Костанайская область - 9989;
- Западно-Казахстанская область - 9772;
- Алматинская область - 9051;
- Жамбылская область - 5517;
- Шымкент - 5496;
- Туркестанская область - 4081;
- Актюбинская область - 3938;
- Мангистауская область - 3852;
- Кызылординская область - 3601.
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