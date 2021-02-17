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  17 февраля 2021
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От коронавируса в Казахстане выздоровели более 1 тыс. человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1051 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 187 545 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 22 129;

- Нур-Султан - 22 069;

- Восточно-Казахстанская область - 19 854;

- Атырауская область - 16 144;

- Павлодарская область - 15 860;

- Карагандинская область - 13 682;

- Акмолинская область - 11 324;

- Северо-Казахстанская область - 11 186;

- Костанайская область - 9989;

- Западно-Казахстанская область - 9772;

- Алматинская область - 9051;

- Жамбылская область - 5517;

- Шымкент - 5496;

- Туркестанская область - 4081;

- Актюбинская область - 3938;

- Мангистауская область - 3852;

- Кызылординская область - 3601.

Коронавирус в Казахстане
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