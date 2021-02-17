В Ташкенте началась консервация памятника II века до н.э. (видео)

CentralAsia (UZ) - В Сергелийском районе Ташкента начался процесс консервации городища Шаштепа, сообщил телеканал Uzreport TV.

Одна часть городища Шаштепа обвалилась в 2019 году. По этой причине вокруг городища будет возведен навес диаметром 64 метра. Территория очерчена, сейчас ведутся раскопки дыр для будущих столбов навеса. За группу рабочих из 35 человек отвечает институт исследований «Маданий мерос» при Министерстве культуры.

Наиболее ранние находки здесь по данным археологов датируются III веком до нашей эры, в настоящее время объект считается самым ранним поселением на территории Ташкента.

Архитектор Тимур Нуруллин предложил проект по консервации городища и созданию археологического музея.

«Вокруг памятника будут созданы дорожки для его осмотра. У входа будет создана касса. Это не просто навес, более того вокруг него будут созданы мосты, по которым можно будет ходить вокруг памятника сверху, не мешая работе специалистов внизу», - отметил Тимур Нуруллин.

Археолог Маргарита Филанович сказала, что просто на возведении навеса останавливаться нельзя. «Если ситуацию оставить так как есть, то это будет груда развалин под крышей. Необходимо начать археологические расчистки и раскопки, чтобы вернуть вид монументального храмового сооружения этому памятнику. Тогда он будет интересен для туризма и поднимет международный престиж нашей столицы».

Ожидается, что к концу месяца подготовят опоры для навеса, а затем приступят к установке столбов и самого купола. После чего ожидается начало раскопок и реализация конечного проекта по консервации памятника

Шаштепа — городище, расположенное в южной части Ташкента, на протоке (канале) Джун, недалеко от улицы Чаштепинской. Наиболее ранние находки здесь по данным археологов датируются III веком до н. э. В настоящее время считается наиболее ранним поселением на территории современного Ташкента, от даты существования которого и решено отсчитывать возраст столицы Узбекистана.