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  17 февраля 2021
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В столице Монголии за сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19. Всего — 2444

CentralAsia (MNG) -  В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 38 409 человек, коронавирус был диагностирован у 28 человек в столице страны.

Только один из них выявлен в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 17 человек. Таким образом, всего в Монголии 1777 человек вылечились от коронавируса.

В результате общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2444 человека.

Из 654 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 90 находятся в тяжёлом состоянии, а 2 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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