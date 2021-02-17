Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $700 миллионов

CentralAsia (UZ) - Золотовалютные резервы Узбекистана на 1 февраля составили 34,319 миллиарда долларов.

В отчете Центрального банка Узбекистана отмечается, что это на 700 миллионов долларов меньше, чем на 1 января 2021 года.

Центральный банк заявил, что золотовалютные резервы увеличились на 0,3 миллиона унций (9 тонн), несмотря на уменьшение активов в иностранной валюте на 700 миллионов долларов.

По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Узбекистана составили более 29 миллиардов 172 миллиона долларов.

По итогам года объем резервов резко увеличился и на 1 января 2021 года достиг 34 млрд 904 млн долларов.

Официально текущих резервов достаточно для финансирования импорта в течении 20 месяцев.

Международные организации рекомендовали развивающимся странам поддерживать достаточные резервы для финансирования импорта в течение 3 месяцев.