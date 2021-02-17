Джефф Безос вновь возглавил список богатейших людей мира

CentralAsia (CA) - Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



После завершения торгов на американских биржах состояние Маска оценивается в $190 млрд. За день оно сократилось на $4,58 млрд. Состояние Безоса оценивается в $191 млрд, за день оно уменьшилось на $372 млн.

На третьем месте рейтинга обосновался основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, четвертым в списке стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов). Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 104 миллиарда долларов.