[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Джефф Безос вновь возглавил список богатейших людей мира

CentralAsia (CA) -  Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

После завершения торгов на американских биржах состояние Маска оценивается в $190 млрд. За день оно сократилось на $4,58 млрд. Состояние Безоса оценивается в $191 млрд, за день оно уменьшилось на $372 млн.

На третьем месте рейтинга обосновался основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, четвертым в списке стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов). Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 104 миллиарда долларов.

print
  • В Узбекистане откроется филиал Индийского технологического института
  • Всемирный банк выделил Таджикистану $8,63 млн для вакцинации от коронавируса
  • Der Standard : Выпады Навального против мигрантов, его правый национализм и позиция по отношению к исламу не позволяют считать его иконой морали


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com