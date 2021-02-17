Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике (фото)

CentralAsia (CA) - Жена председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за год появилась на публике. Соответствующее фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.



Она посетила вместе с мужем концерт в честь Дня путеводной звезды, как называют в КНДР день рождения покойного вождя Ким Чен Ира.



В предыдущий раз государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе заговорили о ее исчезновении.