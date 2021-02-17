[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике (фото)

CentralAsia (CA) -  Жена председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за год появилась на публике. Соответствующее фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Она посетила вместе с мужем концерт в честь Дня путеводной звезды, как называют в КНДР день рождения покойного вождя Ким Чен Ира.

В предыдущий раз государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе заговорили о ее исчезновении.

print
  • В столице Монголии за сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19. Всего — 2444
  • Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на $1 млрд
  • Глава ВОЗ сообщил о снижении темпов распространения коронавируса в мире


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com