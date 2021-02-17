В Узбекистане увеличились продажи отечественных авто

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за январь этого года спрос на автомобили вырос на 5,3% относительно прошлого года. Больший спрос фиксируют в Самаркандской и Сурхандарьинской областях, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в Узбекистане стали реже регистрировать и перерегистрировать транспорт. В марте показатель снизился на 17,3% относительно показателя предыдущего года, а в апреле – на 73,8%.

С мая же ситуация начала выравниваться. В июне продажа отечественного авто выросла на 14,8% относительно прошлого года. Дальше показатели продолжали расти.

В 2021 году спрос на машины узбекистанского производства все еще растет. Относительно января 2020 года в 2021-м он увеличился на 5,3%. Наиболее высокие темпы роста зафиксировали в Самаркандской и Сурхандарьинской областях.