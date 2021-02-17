"Россотрудничество" оплатит молодым кинематографистам из Узбекистана обучение во ВГИКе

CentralAsia (UZ) - Договор на льготное обучение по ВГИКе 30 будущих кинематографистов из Узбекистана заключили с «Россотрудничеством» представители «Узбеккино», 16 февраля сообщает пресс-служба национального киноагентства в своем Telegram-аккаунте.



Сообщается, что на следующий учебный год во ВГИКе выделят 30 льготных мест для талантливых абитуриентов из Узбекистана. 15 из 30 молодых кинематографистов будут учиться в творческой мастерской известного узбекского и российского актёра театра и кино, заслуженного артиста Российской Федерации Фархада Махмудова.

В связи с тем, что в соответствии с образовательными требованиями кандидаты должны знать русский язык, планируется также организовать обучающие курсы по изучению русского языка для отбираемых кандидатов.

В начале текущего учебного года двери ВГИКа открылись для семерых граждан Узбекистана. Места, занятые студентами из среднеазиатской республики, формально являются контрактными, однако все расходы по обучение берет на себя «Узбеккино» по договору с «Россотрудничеством».