В Монголии мама двойняшек родила тройню

CentralAsia (MNG) - В роддоме аймака Ховд в Монголии сегодня 30-летняя Б.Оюунгэрэл родила тройню — двух мальчиков и девочку. В семье уже есть трое детей — девочки-близняшки и сын.

Первый мальчик родился в 09:09 утра, второй — в 09:11, а девочка в 09:13.





Центр развития здравоохранения Монголии сообщает, что случаи рождения близнецов участились по сравнению с предыдущими годами.

Согласно Закону о социальном обеспечении, тройня получают единовременное пособие в размере 3 млн тугриков (примерно $1053) на каждого ребенка. Это пособие доступно ребенку в возрасте до трех лет. Помимо получения детских пособий, если мать не работает, она может участвовать в программе «Оплачиваемая мать» до достижения трехлетнего возраста ребенка и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 50 000 тугриков (примерно $18).

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