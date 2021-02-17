Фото — В Душанбе построят инфекционную больницу на 1200 коек

CentralAsia (TJ) - В Душанбе будет возведена Городская инфекционная больница на 1200 коек. Согласно постановлению председателя столицы Таджикистана Рустами Эмомали, ГУП НИПИ «Душанбешахрсоз» совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Душанбе разработан эскизный проект по продолжению незавершенного строительства городской больницы.



Как сообщили НИАТ «Ховар» в Главном управлении архитектуры и градостроительства столицы, в ходе посещения объектов в Душанбе и во время встречи с медицинскими работниками 20 мая 2020 года президент Эмомали Рахмон поручил построить инфекционные больницы в городах и районах страны до 30-летия Государственной независимости для профилактики и лечения инфекционных заболеваний и сдать в эксплуатацию вместе с необходимым оборудованием. Строительство городской инфекционной больницы на 1200 коек в махалле Гипрозем района Сино столицы осуществляется на основании этого поручения.



Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан для выполнения пункта 38 плана мероприятий по выполнению указаний Эмомали Рахмона, с целью возведения инфекционных больниц в городах и районах республики по согласованию с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения и Службой государственного санитарно-эпидемиологического надзора были разработаны типовые проекты инфекционных больниц на 30 и 50 мест.



Ответственные лица министерств и ведомств, исполнительных органов государственной власти, физические и юридические лица могут выбрать необходимый проект в зависимости от местности и для получения рабочего проекта инфекционной больницы на 30 мест обратиться в ГУП «Лоихакаш», проекта инфекционной больницы на 50 мест – в ГУП «Научно-исследовательский институт «Строительство и архитектура».

⇳

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения