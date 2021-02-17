В Узбекистане побочные эффекты от китайской вакцины наблюдались у 0,3% испытуемых

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане побочные эффекты 1 степени (аллергическая реакция, небольшой жар, головная боль) наблюдались у 5 человек или 0,3% среди реципиентов китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Узбекистан 24».

По предварительным результатам клинического исследования китайской вакцины в Узбекистане, побочные эффекты 1 степени (аллергическая реакция, небольшой жар, головная боль) наблюдались у 5 человек или 0,3% среди реципиентов вакцины. Для сравнения, у Pfizer-Biontech этот показатель составлял 2-3,8%, у «Спутника V» – 0,3-0,4%. Побочных эффектов 2 и 3 степени не наблюдалось.

Как заявил уполномоченный за клинические испытания в Узбекистане компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical Динг Фан, Узбекистан признан соавтором китайской вакцины ZF 2001, разработанной компанией Zhifei Loncom Biofharmaceutical.

«На сегодняшний день свыше 6,8 тысячи человек в Узбекистане были вакцинированы первой дозой и более 2,8 тысячи – второй дозой. В процессе вакцинации не было зарегистрировано значительных побочных эффектов, подтверждены безопасность и надежность вакцины. В настоящее время населению Узбекистана необходима экстренная массовая вакцинация для выработки иммунитета от коронавируса», – отметил он.

По его словам, сейчас правительство Узбекистана работает над выдачей разрешения на экстренное использование вакцины ZF 2001. Учитывая активное участие Министерства инновационного развития и Минздрава Узбекистана в испытаниях этой вакцины, а также их вклад в клиническое исследование, Узбекистан был признан соавтором вакцины.

После получения разрешения на экстренное применение вакцины от правительства Узбекистана вакцина будет реализовываться в стране под наименованием ZF-UZ-VAK 2001.