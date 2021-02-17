Лидеру оппозиции Мьянмы предъявили новые обвинения

Аунг Сан Су Чжи // FRANK VAN BEEK/GETTY IMAGES

CentralAsia (CA) - Лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, арестованной пришедшими к власти военными, предъявлены новые обвинения. Её обвиняют в том, что она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий, передает ВВС.



Ранее Сан Су Чжи обвиняли в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.



В стране, тем временем продолжаются протесты против захвата власти военными 1 февраля. Сами военные заявляют, что готовы провести новые выборы.



Бригадный генерал Зау Мин Тун заявил, что военные не намерены долго оставаться у власти, и обещал передать ее партии, которая победит на выборах.



Генерал также сказал, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре лишь благодаря подтасовке результатов, но представил никаких доказательств.



По словам генерала, сама Аун Сан Су Чжи сейчас находится дома в безопасности.



Генерал Зау Мин Тун сказал, что подавление демонстраций протеста было вызвано тем, что полицию закидывали кирпичами. Военные, находящиеся сейчас у власти, ранее заявляли, что демонстрантам может грозить до 20 лет заключения.