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  17 февраля 2021
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Лидеру оппозиции Мьянмы предъявили новые обвинения
Аунг Сан Су Чжи
Аунг Сан Су Чжи
// FRANK VAN BEEK/GETTY IMAGES

CentralAsia (CA) -  Лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, арестованной пришедшими к власти военными, предъявлены новые обвинения. Её обвиняют в том, что она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий, передает ВВС.

Ранее Сан Су Чжи обвиняли в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.

В стране, тем временем продолжаются протесты против захвата власти военными 1 февраля. Сами военные заявляют, что готовы провести новые выборы.

Бригадный генерал Зау Мин Тун заявил, что военные не намерены долго оставаться у власти, и обещал передать ее партии, которая победит на выборах.

Генерал также сказал, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре лишь благодаря подтасовке результатов, но представил никаких доказательств.

По словам генерала, сама Аун Сан Су Чжи сейчас находится дома в безопасности.

Генерал Зау Мин Тун сказал, что подавление демонстраций протеста было вызвано тем, что полицию закидывали кирпичами. Военные, находящиеся сейчас у власти, ранее заявляли, что демонстрантам может грозить до 20 лет заключения.

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