Создана убивающая коронавирус маска

CentralAsia (CA) - Французская компания BioSerenity заявила, что создала защитную маску, способную уничтожать коронавирус COVID-19. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Маска состоит из четырех слоев. Один из них обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.



По словам директора компании Марка Фруэна, защитная маска является одноразовой.



Сообщается, что маска также может обеззараживать себя, что делает ее менее опасной при попадании в окружающую среду.



Цена изделия составляет 1,49 евро. Также планируется сертифицировать хирургическую версию маски и направить ее медицинским работникам.



Разработчиками являются специалисты из Университетской больницы Лилля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.