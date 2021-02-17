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  17 февраля 2021
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Создана убивающая коронавирус маска

CentralAsia (CA) -  Французская компания BioSerenity заявила, что создала защитную маску, способную уничтожать коронавирус COVID-19. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Маска состоит из четырех слоев. Один из них обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.

По словам директора компании Марка Фруэна, защитная маска является одноразовой.

Сообщается, что маска также может обеззараживать себя, что делает ее менее опасной при попадании в окружающую среду.

Цена изделия составляет 1,49 евро. Также планируется сертифицировать хирургическую версию маски и направить ее медицинским работникам.

Разработчиками являются специалисты из Университетской больницы Лилля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.

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