В Узбекистане за сутки выявили 36 новых случаев коронавируса. Всего 79497

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 497 (+36).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Андижанской области (2), в Ташкентской области (2) и в городе Ташкенте 32 человека.

Общее число вылеченных составило 77 993 (+24), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 882 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии и 28 - в критическом.