В Узбекистане за сутки выявили 36 новых случаев коронавируса. Всего 79497

- Узбекистан, общество
- 11:41, 17 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 497 (+36).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Андижанской области (2), в Ташкентской области (2) и в городе Ташкенте 32 человека.
Общее число вылеченных составило 77 993 (+24), а показатель выздоровления составил 98%.
Из 882 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии и 28 - в критическом.