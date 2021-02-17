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  17 февраля 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 36 новых случаев коронавируса. Всего 79497

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 497 (+36).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Андижанской области (2), в Ташкентской области (2) и в городе Ташкенте 32 человека.

Общее число вылеченных составило 77 993 (+24), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 882 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии и 28 - в критическом.

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