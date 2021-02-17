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  17 февраля 2021
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В Казахстане из изолятора сбежал осужденный

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы 15 февраля из следственного изолятора сбежал осужденный, сообщает портал zakon.kz.

Соответствующее сообщение появилось в соцсетях утром 17 февраля. В ней сообщается, что осужденный сбежал 15 февраля. В тот день с 15:00 до 17:00 у него был свидание с общественным защитником. После свидания он попросился в уборную, а затем спрятался в комнате для свиданий. Около 20:30 он проник в актовый зал административного здания, сломал там металлический замок двери запасного выхода и совершил побег, перепрыгнув через 1,5-метровый забор не основного ограждения, расположенного напротив административного здания учреждения, говорится в сообщении.

О том, что он сбежал стало известно на следующий день.

В КУИС МВД РК информацию подтвердили.

«15 февраля текущего года из учреждения ЛА-155/18 (следственный изолятор) совершил побег осужденный Давутов Д.Т. 1987 г/р. По данному факту Департаментом полиции Алматы начато досудебное расследование по статье 426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначена служебная проверка с выездом руководства Комитета УИС, по результатам которой в отношении должностных лиц будут приняты соответствующие меры», - сообщили в ведомстве.

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