В Казахстане из изолятора сбежал осужденный

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы 15 февраля из следственного изолятора сбежал осужденный, сообщает портал zakon.kz.



Соответствующее сообщение появилось в соцсетях утром 17 февраля. В ней сообщается, что осужденный сбежал 15 февраля. В тот день с 15:00 до 17:00 у него был свидание с общественным защитником. После свидания он попросился в уборную, а затем спрятался в комнате для свиданий. Около 20:30 он проник в актовый зал административного здания, сломал там металлический замок двери запасного выхода и совершил побег, перепрыгнув через 1,5-метровый забор не основного ограждения, расположенного напротив административного здания учреждения, говорится в сообщении.



О том, что он сбежал стало известно на следующий день.



В КУИС МВД РК информацию подтвердили.



«15 февраля текущего года из учреждения ЛА-155/18 (следственный изолятор) совершил побег осужденный Давутов Д.Т. 1987 г/р. По данному факту Департаментом полиции Алматы начато досудебное расследование по статье 426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначена служебная проверка с выездом руководства Комитета УИС, по результатам которой в отношении должностных лиц будут приняты соответствующие меры», - сообщили в ведомстве.



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