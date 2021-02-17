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  17 февраля 2021
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Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в прошлом году составил около $530 млн

CentralAsia (TM) -  К концу 2020 года объём торгового оборота между Туркменистаном и Узбекистаном составил 527 миллионов долларов США, сообщает «Biznes Türkmenistan».

Сравнение показателей 2020 и 2017 годов показывает, что объём торгового оборота между двумя странами увеличился почти в 3 раза. Согласно данным за 2020 год, которые приводит Госкомитет Узбекистана по статистике, Туркменистан вошёл в первую десятку по объёму и темпу роста экспорта товаров и услуг из Узбекистана.

Из соседнего государства Туркменистан импортирует сельскохозяйственную технику, свежую и переработанную плодоовощную продукцию, минеральные удобрения, стройматериалы и химпродукцию.

Во время состоявшегося перед новым годом телефонного разговора президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев подчеркнули положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран.

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