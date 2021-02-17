Названы организмы, способные жить на Марсе

CentralAsia (CA) - Ученые из Бременского университета в Германии обнаружили микроорганизмы, которые были бы способны расти и размножаться на Марсе. Об этом сообщают «Известия».



Согласно результатам проведенного исследования, из цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, можно создать настоящие системы жизнеобеспечения для будущих колонистов планеты. Питаться организмы будут газами атмосферы планеты.



По мнению ученых, эти бактерии способны развиваться во взвеси марсианской пыли, а значит, их можно использовать и для создания пищи для других культур на этой планете.

Ранее космический зонд Китая «Тяньвэнь-1» отправил на Землю первое видео с орбиты планеты Марс.