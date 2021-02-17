[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Американцы назвали лучших и худших президентов США
Дональд Трамп и Барак Обама
Дональд Трамп и Барак Обама
// John Angelillo / dpa / Global Look Press

CentralAsia (CA) -  Журнал The Economist и британский портал YouGov провели совместное исследование, где выяснили, кто был лучшим и худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Места в списке наилучших президентов в истории Америки распределились следующим образом:

1. Барак Обама 18%

2. Авраам Линкольн 17%

3. Дональд Трамп 13%

4. Франклин Рузвельт 12%

5. Рональд Рейган 10%

6. Джордж Вашингтон 9%

7. Джон Кеннеди 6%

8. Теодор Рузвельт 3%

9. Билл Клинтон 2%

10. Томас Джефферсон 2%

11. Все прочие президенты 9%

Список худших президентов в американской истории, по мнению респондентов, выглядит так:

1. Дональд Трамп 46%

2. Барак Обама 24%

3. Ричард Никсон 5%

4. Джордж Буш-младший 4%

5. Билл Клинтон 4%

6. Джимми Картер 3%

7. Вудро Вильсон 2%

8. Эндрю Джонсон 2%

9. Джордж Буш-старший 2%

10. Джеймс Бьюкенен 1%

11. Все прочие президенты 9%.

print
  • Исключительно сохранившиеся ранние многоклеточные животные обнаружены в Монголии
  • Премьер-министр Монголии заявил, что первым вакцинируется против коронавируса
  • От коронавируса в Казахстане выздоровели более 1 тыс. человек за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com