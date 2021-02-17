Американцы назвали лучших и худших президентов США

Дональд Трамп и Барак Обама // John Angelillo / dpa / Global Look Press

CentralAsia (CA) - Журнал The Economist и британский портал YouGov провели совместное исследование, где выяснили, кто был лучшим и худшим президентом в истории Соединенных Штатов.



Места в списке наилучших президентов в истории Америки распределились следующим образом:



1. Барак Обама 18%



2. Авраам Линкольн 17%



3. Дональд Трамп 13%



4. Франклин Рузвельт 12%



5. Рональд Рейган 10%



6. Джордж Вашингтон 9%



7. Джон Кеннеди 6%



8. Теодор Рузвельт 3%



9. Билл Клинтон 2%



10. Томас Джефферсон 2%



11. Все прочие президенты 9%

Список худших президентов в американской истории, по мнению респондентов, выглядит так:



1. Дональд Трамп 46%



2. Барак Обама 24%



3. Ричард Никсон 5%



4. Джордж Буш-младший 4%



5. Билл Клинтон 4%



6. Джимми Картер 3%



7. Вудро Вильсон 2%



8. Эндрю Джонсон 2%



9. Джордж Буш-старший 2%



10. Джеймс Бьюкенен 1%



11. Все прочие президенты 9%.