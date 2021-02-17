Американцы назвали лучших и худших президентов США

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- 12:50, 17 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Журнал The Economist и британский портал YouGov провели совместное исследование, где выяснили, кто был лучшим и худшим президентом в истории Соединенных Штатов.
Места в списке наилучших президентов в истории Америки распределились следующим образом:
1. Барак Обама 18%
2. Авраам Линкольн 17%
3. Дональд Трамп 13%
4. Франклин Рузвельт 12%
5. Рональд Рейган 10%
6. Джордж Вашингтон 9%
7. Джон Кеннеди 6%
8. Теодор Рузвельт 3%
9. Билл Клинтон 2%
10. Томас Джефферсон 2%
11. Все прочие президенты 9%
Список худших президентов в американской истории, по мнению респондентов, выглядит так:
1. Дональд Трамп 46%
2. Барак Обама 24%
3. Ричард Никсон 5%
4. Джордж Буш-младший 4%
5. Билл Клинтон 4%
6. Джимми Картер 3%
7. Вудро Вильсон 2%
8. Эндрю Джонсон 2%
9. Джордж Буш-старший 2%
10. Джеймс Бьюкенен 1%
11. Все прочие президенты 9%.