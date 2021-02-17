В Узбекистане к концу года намерены вакцинировать от коронавируса более 4 млн человек

CentralAsia (UZ) - Количество людей в Узбекистане, которые нуждаются в вакцинации от коронавируса в первую очередь, составляет 4 112 668 человек.

По словам представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Вазиры Муталовой, вакцинацию должны пройти 1 085 797 человек в возрасте от 65 до 74 лет, 388 686 человек в возрасте от 75 до 84 лет, 139 280 человек в возрасте от 85 лет и старше. 447 976 медицинских работников, 888 190 человек с хроническими заболеваниями (18-65 лет), 689 383 учителей школ, 223 426 работников детских садов, 180 000 служащих Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

По словам Муталовой, этот контингент населения Узбекистана будет вакцинироваться в прививочных кабинетах, созданных в медицинских учреждениях на территории их расположения.

Представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия добавила, что в Узбекистане созданы 3138 пунктов вакцинации, 862 мобильных бригады, каждая из которых состоит из 1 семейного врача, 1 вакцинатора и 1 медсестры.

Президент Шавкат Мирзиёев заявил о начале вакцинации от коронавируса в ходе видеоселекторного совещания 10 февраля.

Ранее депутат Законодательной палаты Данияр Ганиев заявил, что вакцинация малообеспеченных, престарелых и других уязвимых групп населения в стране будет бесплатной, то есть за счет государственного бюджета.

В настоящее время нет официальной информации о том, какую вакцину будут использовать для вакцинации населения. Ожидается, что узбекистанцев будут вакцинировать вакцинами, произведенными в Китае и России и рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения.