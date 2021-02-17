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  17 февраля 2021
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В России наблюдается снижение темпов распространения коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 12 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 302 (10,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксирован 4 112 151 случай (+0,31%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 107,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 277 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 768 человек.

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