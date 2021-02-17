За сутки от коронавируса в России умерли 467 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 467 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 59 и Санкт-Петербурге — 37.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 81 446 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,1 млн человек, из них выздоровели — 3,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 611 768 пациентов.