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  17 февраля 2021
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Узбекистан запустил онлайн-систему подачи заявок на чартерные рейсы

CentralAsia (UZ) -  Запущена онлайн-система подачи заявок на выполнение чартерных рейсов в Узбекистан.

По информации Минтранса, агентством «Узавиация» разработана система электронной подачи и выдачи разрешений эксплуатантам воздушных судов гражданской авиации иностранных государств на выполнение разовых полетов на аэродромы гражданской авиации Республики Узбекистан.

"Создание данной электронной платформы обеспечит удобную для заявителя систему подачи онлайн запросов на получение разрешений на выполнение разовых полетов, оперативное взаимодействие Агентства «Узавиация» с АО «Uzbekistan Airports» и ГУП Центр «Узаэронавигация» при обработке запросов, а также сокращение сроков рассмотрения запросов до 24 часов",- отмечается в сообщении министерства.

В Минтрансе сообщили, что платформа будет запущена в пробном режиме 15 февраля этого года.

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