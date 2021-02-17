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  17 февраля 2021
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В Казахстане задержан бывший глава лишенного лицензии Tengri Bank'а

CentralAsia (KZ) -  Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о задержании бывшего председателя правления коммерческого Tengri Bank'а, лишенного лицензии на проведение банковских операций.

Ержана Шайкенова задержали 16 февраля, говорят в агентстве, добавляя, что «иная информация в интересах следствия не разглашается». Что именно инкриминируют бывшему топ-менеджеру банка — не сообщается.

Банк находится в стадии ликвидации — решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности банка вступило в силу 15 февраля.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана в сентябре 2020 года приняло решение лишить Tengri Bank лицензии, заявив о систематическом нарушении банком нормативов и отметив, что к ухудшению финансового положения банка «привели действия акционеров и менеджмента».

В начале текущего месяца агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего директора административно-хозяйственного департамента Tengri Bank'а Алмаса Бакытова и руководителя одной из частных компаний Тогжан Рахметову.

В ноябре по делу о хищениях из банка были задержаны бывший заместитель председателя правления Бахтияр Ильясов и бывший заместитель директора Алматинского филиала Асет Жадыков.

В Казахстане действует 25 банков второго уровня. В этом месяце агентство по регулированию и развитию финансового рынка лишило лицензии AsiaCredit Bank.

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