В Украине объявили о начале «большой распродажи тюрем»

// privatization.gov.ua

CentralAsia (CA) - Ирпенский исправительный центр (№132), расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области, выставлен на продажу. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.



«Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome», - написал министр.



По его словам, 70% поступлений от продажи ведомство потратит на «развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам», остальные 30% — поступят в госбюджет.



Согласно данным на сайте Фонда госимущества, площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров, они расположены на земельном участке площадью более 8 гектаров.



