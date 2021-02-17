В Украине объявили о начале «большой распродажи тюрем»

- Азия и мир, общество
- 14:51, 17 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Ирпенский исправительный центр (№132), расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области, выставлен на продажу. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.
«Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome», - написал министр.
По его словам, 70% поступлений от продажи ведомство потратит на «развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам», остальные 30% — поступят в госбюджет.
Согласно данным на сайте Фонда госимущества, площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров, они расположены на земельном участке площадью более 8 гектаров.