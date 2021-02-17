Постковидный мир и Монголия

CentralAsia (MNG) - Глобализация, цифровая революция и геополитика — это три силы, влияющие на жизнь в современном мире. Эпидемия коронавируса резко изменила направление этих сил. Журнал The Economist констатирует, что пандемия тормозит глобализацию, но ускоряет цифровую революцию и обостряет геополитические разногласия между США и КНР.

Сегодня, в первые дни нового года, когда Монголия закрыта на карантин многие ее граждане интересуются, как эти силы могут повлиять на ситуацию в этой стране и на что следует обратить внимание. Эпидемия коронавируса ослабила экономики многих государств и Монголия не исключение. В стране растет уровень бедности и социального неравенства. Уже становится понятно, что жизнь разделится на до и после пандемии.

Ослабление глобализации

Глобализацией называется процесс торговой, технологической, инвестиционной и трансграничной интеграции, и означает втягивание человечества в систему взаимозависимости финансово-экономических, общественно-политических и культурных связей на основе новейших средств информатики и телекоммуникаций. Эксперты исследовательского центра RAND Corporation (R.S.Cohen) считают, что в ближайшие два-три года масштабная глобализация не может быть остановлена пандемией, она лишь слегка притормозится. Причина в том, что государствам необходимо приобретать у друг друга природное сырье, технику и оборудование, обмениваться трудовыми ресурсами и технологиями. Кроме того, люди живут семьями и работают за границей, их близкие и друзья находятся в разных странах мира, современному человеку по-прежнему хочется путешествовать. После того как массовая вакцинация остановит пандемию, на первых порах будут значительно ужесточены правила и требования, пограничный и таможенный контроль.

В 2021 году почти полностью закроются туристический бизнес и розничная торговля. Все компании по возможности перейдут на работу в онлайн режиме и все больше людей будут работать из дома. Снизятся объемы пассажирских перевозок общественным транспортом, и как следствие уровень атмосферного загрязнения. Уменьшатся концентрация населения в крупных городах, а также стоимость жилья и аренды офисных помещений. Бедность увеличится. Ожидается, что эти проблемы остро проявятся и в столице Монголии, пишет автор статьи.

Ускорение цифровизации

Ускоряются темпы цифровизации, общественная, политическая, экономическая жизнь уже перешла в режим онлайн и счет времени идет не на месяцы и годы, а на часы и сутки. Внедряются совершенно новые бизнес и маркетинг-модели, методы производства. Передовые технологии открывают перед средним и малым предпринимательством новые возможности. Потребителям предоставляются электронные способы оплаты доставки товаров. Электронные деньги быстро вытеснят бумажные. Наступает эра цифровой экономики. По мере продолжения цифровизации общества, молодежь станет активнее проявлять свои способности в таких сферах, как публичная власть, образование, здравоохранение, охрана природы, бизнес, культура и искусство.

Внедрение электронного правительства в Монголии идет быстрыми темпами. Например, в Улан-Баторе использование QR кодов распространилось за одну неделю. В 2020 году монгольские граждане, с помощью приложений портала “E-Mongolia” получили доступ к 180 из 592 государственных услуг, которыми они пользуются лишь раз в 5 лет. Полностью все услуги в электронном виде станут доступны в 2021 году. Возможности искусственного интеллекта позволяют гражданам получать напоминания о продлении сроков действия загранпаспортов. Голосовой ассистент “Чимэгэ” (монгольский аналог “Сири”) уже давно взят на вооружение людьми с ограниченными возможностями. Однако все это не освобождает власти от принятия срочных мер, направленных на координирование деятельности государственных структур; на объединение в единую систему информационных баз министерств, агентств и ведомств; на обеспечение полного взаимодействия ведомственных цифровых программ; и самое важное-на защиту конфиденциальности данных.

Пришло время внедрения электронного лицензирования, требующего ответственного сотрудничества всех учреждений в сфере межведомственного обмена информацией. Необходимо привести в порядок почтовые адреса и адреса объектов недвижимости, и сделать эту информацию единой, доступной и понятной для всех граждан. Например, упорядочение и объединение базы данных о пациентах и их историй болезни, хранящихся в медучреждениях помогут повысить эффективность диагностики заболеваний, лечебного процесса, сэкономит время и позволит врачам выбирать более совершенные методики лечения. Однако не следует забывать, что любая персональная информация является собственностью физического лица, поэтому доступ к ней возможен только с его разрешения. Человек должен иметь возможность знать кто и с какого источника получил о нем информацию. Конфиденциальность персональных данных необходимо надежно защищать. Например, эстонские власти именно так и делают.

Обострение геополитической конкуренции

Становится очевидным, что мир разделится на два лагеря-американский и китайский. Новый президент США заявил, что его страна не прекратит тарифные войны, совместно с партнерами будет конкурировать с китайскими IT компаниями, и поддержит борьбу уйгуров за права человека. Цифровой мир начал раскалываться надвое. Подобно тому, как 100 лет назад мир разделился по величине напряжение в электрических сетях на 220 в 110 вольт, сегодня соперничество США и Китая за лидерство в развертывании 5G-сетей положило начало созданию в мире двух типов цифровой инфраструктуры. Технологии Huawei лидируют на рынках Европы, Азии и Африки. Правительства европейских, североамериканских стран и Индии заново определяют стратегические отрасли, они заявляют о структурных изменениях в экономике, направленных на снижение импортозависимости от Китая, особенно в сфере медицинской техники и оборудования.

КНР является единственной крупной экономикой, которая в 2020 году сохранила темпы роста. Ожидается, что к 2021 году китайская экономика вырастет на 7%. В отличие от США, европейских стран и большинства других государств мира, рост экономики Китая идет на фоне отсутствия бюджетного дефицита и задолженностей. Россия занимает 1-е место по площади территории, но по объему экономики находится 11-м месте в мире-после Италии и перед Южной Кореей. РФ обладает громадным военным потенциалом, нефтяная и газовая промышленности являются ведущими отраслями российской экономики. Рассорившись с Западом, Китай сокращает импорт продукции западных стран, но увеличивает объемы закупок российского природного сырья. В ближайшем будущем РФ станет для Китая самым крупным поставщиком газа, нефти, меди и угля. Это значит, что наш северный сосед станет для нас самым серьезным конкурентом на китайском рынке угля и меди, а как известно, медь и уголь являются жизненно важными источниками дохода государственного бюджета Монголии. По запасам меди РФ занимает 4-ое место в мире (61 млн т); угля-2-ое (160 млрд т).

Сегодня существует два мировых геополитических полюса. В мире заговорили о скором присоединении к странам G7 Австралии, Южной Кореи и Индии, и о том, что “большая семерка G7” превратится в «демократическую десятку D-10”, намеренную выступать против авторитаризма. Нам необходимо провести исследования и разработать стратегию, которая позволит Монголии адаптироваться к нынешней мировой ситуации. Нам следует принять меры к тому, чтобы разумно диверсифицировать национальную экономику и ответить на вопрос: какие виды услуг и продукции наша страна могла бы экспортировать на международный рынок?

автор: Жаргалсайхан Дугар

источник: jargaldefacto.com

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