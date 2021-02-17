В Узбекистане от консервированных помидоров погибла 26-летняя женщина

- Узбекистан, происшествия
- 15:05, 17 февраля 2021
- Просмотров: 296
CentralAsia (UZ) - В Дустликском районе Джизакской области три человека отравились консервацией домашнего приготовления. Все пострадавшие из одной семьи. Одна из жертв, 26-летняя молодая женщина, скончалась.
По данным местных СМИ, молодая невестка 1995 года рождения была очень слаба и не могла говорить, когда ее доставили в больницу. Вместе с ней были госпитализированы ее муж и тесть.
Сообщается, что женщина не обращалась к врачам в течение полторы суток, несмотря на ухудшение состояния после употребления консервированных помидоров.
Ранее сообщалось об отравлении консервацией домашнего приготовления пяти человек в Самарканде. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.