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  17 февраля 2021
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В Узбекистане от консервированных помидоров погибла 26-летняя женщина
Предыстория: В Самарканде произошло массовое отравление консервами: один человек умер

CentralAsia (UZ) -  В Дустликском районе Джизакской области три человека отравились консервацией домашнего приготовления. Все пострадавшие из одной семьи. Одна из жертв, 26-летняя молодая женщина, скончалась.

По данным местных СМИ, молодая невестка 1995 года рождения была очень слаба и не могла говорить, когда ее доставили в больницу. Вместе с ней были госпитализированы ее муж и тесть.

Сообщается, что женщина не обращалась к врачам в течение полторы суток, несмотря на ухудшение состояния после употребления консервированных помидоров.

Ранее сообщалось об отравлении консервацией домашнего приготовления пяти человек в Самарканде. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

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