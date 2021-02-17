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  17 февраля 2021
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Узбекистан одобрил российскую вакцину «Спутник V» для массового применения

CentralAsia (UZ) -  Российская вакцина от коронавируса «Спутник сертифицирована и одобрена для массового применения в Узбекистане на основании результатов третьего этапа клинических испытаний. Об этом сообщили в ходе заседания Республиканской спецкомиссии по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается, в настоящее время Узбекистан принимает меры по закупке 1 миллиона доз вакцины.

Ранее сообщалось, что до конца года в Узбекистане намерены вакцинировать 4 млн. человек, которые в первую очередь нуждаются в вакцинации.

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