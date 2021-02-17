Сотрудники китайской компании CNPC в Туркменистане уже 8 месяцев находятся на карантине

CentralAsia (TM) - В июле источники turkmen.news сообщали, что сотрудников китайской компании China National Petroleum Corporation перевели на карантинный режим работы из-за эпидемии COVID-19, которая формально «не проникла» в Туркменистан. Тогда предполагалось, что ограничения будут действовать до сентября. Но теперь стало известно, что особый режим безопасности сохраняется до сих пор, и он довольно тяжел для сотрудников.

Как отмечает издание, в июле стало известно, что офисных работников CNPC отправили в отпуск без содержания, а работники завода в Лебапском велаяте до сентября вынуждены будут жить на предприятии, не покидая его территорию. Теперь источники рассказали, что сотрудники компании, занятые на месторождении Самандепе, трудятся вахтами по 28 дней с перерывами также на 28 дней.

«Трудно 28 дней безвылазно оставаться в городке при месторождении, особенно если человек семейный, — говорит человек, знакомый с ситуацией. — В начале и конце вахты рабочие сдают тесты на COVID-19. Китайские работники привиты, но с туркменами все равно не контактируют. Если надо что-то передать, то местные рабочие оставляют это в специальной комнате, а через пару часов китайцы заходят и забирают. Также и наоборот: китайцы оставляют в комнате вещи или документы, которые надо передать местным. Все продукты питания, даже хлеб, китайцы на несколько дней замораживают, и только потом едят».

По информации источников, у китайцев есть все основания опасаться заражения. В ноябре и декабре в одном из блоков предприятия от коронавируса скончались пять человек из числа местных работников. Какова эпидемическая обстановка сейчас и скоро ли особый режим отменят, неизвестно.

Власти Туркменистана не признают проникновение коронавируса в страну.